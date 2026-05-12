I funzionari della polizia di Stato hanno effettuato un sopralluogo a Lampedusa dove il 4 luglio arriverà in visita Papa Leone XIV. Dopo il primo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi nei giorni scorsi su convocazione del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e dopo che ieri sull’isola è stata presente anche una delegazione del Vaticano, oggi è stata fatta un’ispezione ai luoghi che ospiteranno il Pontefice.

Fra residenti e fedeli è prevista la presenza di almeno 15 mila persone. A redigere il programma, come già anticipato, è stata la Prefettura della Casa Pontificia. Tra le tappe del sopralluogo il cimitero di Cala Pisana, dove il Papa arriverà per un momento di raccoglimento sulle tombe dei migranti. I funzionari della polizia sono stati anche a Porta d’Europa e sul molo Favaloro, dove Leone XIV benedirà la targa che intitolerà il molo a papa Francesco.

Qui il Pontefice incontrerà alcune persone appena arrivate sull’isola. In seguito, il trasferimento allo stadio comunale dove verrà celebrata la Santa messa.

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