La stazione ferroviaria di Porto Empedocle, un luogo che ha segnato la storia del trasporto siciliano, è ormai pronta a entrare a pieno titolo nel cuore pulsante della rinascita culturale e sociale della Sicilia. Grazie all’impegno della Fondazione FS Italiane, l’edificio storico, per lungo tempo trascurato, è stato recuperato e valorizzato, restituendo alla comunità un’importante testimonianza del passato, ma anche un punto di riferimento per il futuro.

Come ha sottolineato il direttore della Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa, durante un recente intervento: “Il caso non esiste”. Il progetto di recupero della stazione non è stato frutto di un’idea casuale, ma il risultato di un percorso che ha visto il coinvolgimento di persone che, da tempo, credono nel valore di questa meravigliosa terra siciliana. Un progetto che ha visto l’impegno di tanti, come Pietro Fattori, responsabile delle relazioni esterne e degli affari istituzionali della Fondazione, il quale ha contribuito a rendere tangibile il sogno di riportare questa storica stazione alla sua originale bellezza.

“Quando venni ragazzo appena assunto, trovando ovunque erbacce, questa meravigliosa pietra siciliana che quasi mi trasmetteva l’energia del sole e del sale”, ha raccontato Cantamessa, riflettendo sul suo primo incontro con il sito e sull’impegno che ha dato vita a questa opera di restauro. La stazione di Porto Empedocle, infatti, non è solo un edificio da restaurare, ma un simbolo di un’intera epoca storica che parla di passione, di energia e di speranza per il futuro. Il progetto ha avuto il merito di valorizzare non solo l’architettura, ma anche l’identità di un luogo che ha sempre rappresentato un crocevia di storie e culture.

Il recupero della stazione, ormai aperta al pubblico, si inserisce in un percorso di sviluppo che punta a rendere il territorio di Porto Empedocle un polo di attrazione culturale. Come sottolinea Cantamessa: “Se ripulissimo e riportassimo le bellezze e i fasti di quella Sicilia che ci ha descritto Pirandello, Sciascia e Totò, venderemmo solo bellezza”. Il recupero del patrimonio architettonico, infatti, è strettamente legato alla volontà di restaurare l’autenticità della Sicilia, riportando in vita un luogo che rappresenta una parte fondamentale della memoria storica dell’isola.

La stazione di Porto Empedocle non è soltanto un esempio di restauro e valorizzazione del patrimonio, ma un chiaro messaggio per il futuro. Un messaggio che parla di opportunità per i giovani, che hanno la possibilità di costruire un futuro in un territorio che guarda al turismo colto e sostenibile, lontano dalle logiche del turismo mordi e fuggi. “Se ci fermiamo su questa foto, veramente pare cadere meravigliosamente”, ha avvertito Cantamessa, sottolineando come sia fondamentale preservare il fascino naturale e architettonico della Sicilia, liberandola dalle “superaffettazioni architettoniche” degli anni passati, che hanno compromesso l’integrità dei luoghi.

Oggi, con la stazione di Porto Empedocle già recuperata e aperta al pubblico, l’area si inserisce in un ampio progetto di sviluppo turistico che mira a rendere il territorio siciliano un polo attrattivo per il turismo internazionale. La speranza è che, in futuro, sempre più visitatori scelgano di scoprire la Sicilia autentica, fatta di storia, arte e cultura, lontano dalle rotte turistiche tradizionali. La stazione di Porto Empedocle diventa quindi un simbolo della possibilità di trasformare il passato in futuro, di riscattare un territorio e di renderlo fruibile per le nuove generazioni.

Il messaggio finale di Cantamessa è chiaro: “si può fare se c’è volontà”. Il progetto di recupero della stazione di Porto Empedocle, infatti, rappresenta non solo un’opera di restauro fisico, ma un atto di speranza e riscatto per una terra che, dopo anni di abbandono, è pronta a brillare nuovamente. Con un progetto che ha coinvolto la Fondazione FS Italiane e altre istituzioni locali, Porto Empedocle ha trovato una nuova vitalità, che non può che essere un esempio di come sia possibile recuperare la bellezza e il valore delle nostre radici per costruire un futuro migliore.

