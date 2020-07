La Statua di Andrea Camilleri nel ‘salotto buono’ di Agrigento? Un successo – VIDEO

Agrigento ricorda il suo cittadino onorario Andrea Camilleri e lo fa scoprendo una scultura a lui dedicata. L’opera e’ stata collocata via Atenea, il salotto della città. A scoprire un’immagine iperrealista dello scrittore seduto al tavolino di un caffe’, con una sedia libera accanto, a disposizione di quanti, il sindaco di Agrigento, e l‘attore Sebastiano Lo Monaco, direttore artistico del Teatro Pirandello. GUARDA IL VIDEO

Lo stesso Lo Monaco ha recitato un breve monologo rievocando l’esame sostenuto per l’ammissione all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, proprio con il professor Camilleri. Tra gli altri presente anche il regista rai Michele Guardì.

Nel corso della cerimonia si e’ svolta la presentazione a cura di Sellerio editore, da parte del docente universitario Salvatore Ferlita, di “Riccardino” l’ultimo libro della serie del Commissario Montalbano, uscito postumo in queste ore. Anche il popolare showman Rosario Fiorello ha voluto, a suo modo, ricordare la figura dello scrittore scomparso promuovendo in Rete, con una sua imitazione vocale, l’evento.

L’opera, come ricorda l’Ansa, è stata realizzata dallo scultore Giuseppe Agnello, ed è stata donata al Comune da Margherita Marrazza.

La cerimonia di copertura cade ad un anno esatto dalla scomparsa del noto scrittore. Era infatti il 17 luglio 2019 quando a Roma moriva Andrea Camilleri. Adesso, il Comune, la “Fondazione Teatro Luigi Pirandello” e la “Strada degli Scrittori” hanno ricordato la figura dello scrittore con la statua che sarà difficile da non notare per quanti percorrendo “il salotto buono” della citta’, avranno il piacere di sedersi per qualche istante, accanto a lui.