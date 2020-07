Coronavirus in Sicilia, 4 nuovi tamponi positivi. C’è anche una prostituta

Altri 4 nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia (oggi venerdì 17 luglio), e non si registrano decessi, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute.

Il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sale perciò a 3.136. Il numero degli attuali positivi cresce leggermente a 158, 4 in più rispetto a ieri.

In crescita anche il dato relativo ai ricoverati, oggi sono 9, nessuno in terapia intensiva. Lievissimo aumento per quanto riguarda coloro che si trovano in isolamento domiciliare, complessivamente 149.

E intanto nell’Isola e in particolare nel Ragusano c’è allarme per il caso di una escort di origine peruviana che è risultata positiva al Covid 19.