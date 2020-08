La stagione estiva del Molo: e lo chef Alfredo Lattuca non smette di stupire

Il Molo Restaurant di San Leone si conferma laboratorio gastronomico con “prelibatezze” in terrazza: aperitivo sul giardino.

Ristorante Il Molo a San Leone: un’estate da assaporare.

Lo sguardo all’astate in un posto incredibile si sposta da una terrazza lounge con vista mare ad un piatto di cucina gourmet per i palati piú esigenti attraverso menú in continua evoluzione, sviluppati da chef che con passione si accostano ai fornelli tenendo saldo l’obiettivo di promuovere il gusto e la cultura Made in Sicily ed elaborando piatti con creatività ed eccellenza delle materie prime originarie del territorio.

Ambiente accogliente, poliedrico nell’offerta al cliente, in una posizione incantevole e comoda per piacevoli passeggiate, risponde ad un ottimo rapporto qualità/ prezzo. Ecco il Molo Restaurant di San Leone. Lo chef Alfredo Lattuca nel periodo del Lockdown non è rimasto con le mani in mano. Ha approfittato della pausa forzata per sperimentare nuove portate. Ed ecco il risultato: