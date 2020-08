Ferragosto di fuoco per Forza Italia … Il partito agrigentino fa il boom di adesioni !

Nota stampa dall’ufficio di presidenza

Il vicario regionale

il coordinatore provinciale

il coordinatore cittadino

il responsabile della comunicazione !

… stiamo lavorando senza sosta per recuperare il periodo del lockdown dei mesi scorsi e non andremo in “ferie” nemmeno un giorno !

Parla il presidente Giulio Cinque : abbiamo sempre lavorato bene con coerenza e onestà ma non mi aspettavo questo esordio così caloroso , abbiamo già completato la prima lista di candidati al consiglio comunale di Agrigento e stiamo già preparando la seconda per dare spazio a tutti coloro i quali si vorranno spendere in questa imminente tornata elettorale.. tante donne e tanti uomini stanno manifestando interesse nei confronti di forza Italia sia in prospettiva presente che futura , siamo orgogliosi di ricevere manifestazioni di fiducia oltre che stima e affetto personale che saremo pronti a ricambiare con grande coraggio e professionalità !