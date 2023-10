Attori agrigentini illuminano il set di “Eterno visionario”

Realmonte, con la sua incantevole Spiaggetta, si è trasformata in un set cinematografico magico per il film “Eterno Visionario” dedicato a Luigi Pirandello. Non solo numerose comparse, tra cui orgogliosi agrigentini, ma anche attori locali hanno svolto ruoli chiave in questo emozionante progetto diretto da Michele Placido.

Arianna Vassallo, Fabrizio Milano e Franco Bruno, tutti attori di Agrigento, hanno avuto l’onore di essere parte integrante di questa produzione, portando la loro arte sul grande schermo. Questi talentuosi interpreti hanno girato non solo le scene ad Agrigento, ma anche alcune a Roma, aggiungendo un tocco speciale a questa narrazione epica.

Arianna Vassallo condivide la sua esperienza unica: “Siamo attori prima della compagnia di Dario Niccodemi, che nel 1921 metterà in scena per la prima volta ‘I Sei Personaggi in Cerca d’Autore’ al Teatro Valle di Roma. In seguito, siamo diventati membri della compagnia Teatro d’Arte di Roma, fondata nel 1924 e diretta dallo stesso Pirandello. In questa doppia veste, abbiamo girato molte scene ad Agrigento tra il Teatro Pirandello, la Valle dei Templi e la Spiaggetta a Realmonte, oltre a alcune scene girate nella capitale.”

Questo progetto ha rappresentato per tutti un viaggio straordinario in un mondo popolato da personaggi autentici e unici. Arianna Vassallo esprime la sua gratitudine: “Ringrazio Gaetano Aronica per avermi coinvolta in questo progetto. Ringrazio infinitamente Michele Placido per la sua fiducia e l’opportunità di questa avventura magica. Un ringraziamento speciale a Federica Luna Vincenti e a tutta la produzione, ai tecnici, e al team di trucco e parrucco per avermi coccolato e circondato di attenzioni. E infine, ringrazio i miei magnifici colleghi, veri artisti e persone speciali, che hanno condiviso con me questo viaggio straordinario, creando un luogo incantevole che ci ha avvolto in un’atmosfera familiare e al contempo fuori dal tempo e dallo spazio, come solo la memoria di Pirandello sa essere.”

Questo film promette di essere un’opera straordinaria, arricchita dalla passione e dall’arte di attori locali che portano la storia di Pirandello alla vita. Non vediamo l’ora di vedere il risultato finale sul grande schermo

Tra i numerosi figuranti che hanno dato vita al film di Michele Placido, c’è un nome che brilla come una “figurazione speciale” a tutto tondo: Dario Sammartino. Con ben due ruoli, uno come la “maschera del teatro” e l’altro come parte del pubblico che fa l’entrata nel teatro, Dario ha portato la sua energia e la sua passione al set. La sua esperienza davanti alle telecamere è ricca e variegata, con ruoli parlanti, come quello nel prossimo film “Luka”, in uscita a novembre 2023, al fianco di Geraldine Chaplin. Dario, che si è appena trasferito da Madrid dopo la registrazione di “The Voice” Spagna, ha anche un background come modello pubblicitario e si esibisce come cantante tributo ad Elvis, rientrando tra i dieci migliori d’Europa nella sua categoria. Nella foto, lo vediamo insieme al suo suocero, Paolo Capizzi, l’unico riberese a far parte del cast. La passione di Dario per l’arte e l’intrattenimento è davvero un tratto distintivo, e il suo contributo al film aggiunge un tocco speciale.