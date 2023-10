Nella giornata di Domenica 29 ottobre, a Custonaci (TP), si è tenuta la spettacolare gara “MARATHON MTB CITTA’ DI CUSTONACI”, una tappa cruciale del Campionato Nazionale Ciclismo Marathon MTB CSI 2023 e un importante evento per il ciclismo in Sicilia. Questa manifestazione è stata anche riconosciuta come la 6ª ed ultima prova del Campionato regionale MTB Gran Fondo CSI Sicilia e Trofeo E-Bike Lombardo.

In un contesto naturale mozzafiato, la Baia Cornino, più di 200 coraggiosi atleti si sono sfidati lungo percorsi impegnativi che attraversavano i territori di Custonaci, il Parco di Cerriolo, e toccavano la vetta del Monte Sparacio. La gara offriva due opzioni: un percorso da 47 km con 1300 metri di dislivello per la Granfondo e un percorso da 72 km con 2300 metri di dislivello per la Marathon.

Il Team Radio Vela Agrigento è stato ben rappresentato nella specialità E-Bike con tre coraggiosi atleti: Fabio Rizzo, Maurizio Rizzo e Daniele Iacona. La gara è stata estremamente impegnativa, con salite impegnative e discese veloci su single track tecnici. La sfida non ha concesso spazio a recuperi o distrazioni.

Al termine della competizione, Fabio Rizzo ha brillantemente conquistato il 1° posto assoluto, dimostrando la sua abilità e determinazione. Daniele Iacona ha dato il massimo ed è salito sul gradino più basso del podio, ottenendo il 3° posto, mentre Maurizio Rizzo, nonostante una foratura che lo ha rallentato notevolmente, ha concluso comunque la gara al 10° posto, dimostrando grande spirito sportivo.

Nella stessa giornata, a Caltanissetta, si è tenuta la terza e ultima prova del Campionato regionale F.C.I. chiamata “Cronoscalata del Monte Capodarso”. Qui, l’atleta del Team Radio Vela, Tarcisio Sarcuto, ha ottenuto un ottimo 2° posto nella Categoria Master 5 e un onorevole 10° posto nella classifica assoluta.

Con queste due eccezionali competizioni, si è conclusa la stagione agonistica del Settore Mountain Bike in Sicilia. Gli appassionati potranno ora attendere con trepidazione il ritorno delle competizioni nel febbraio 2024. Il Team Radio Vela Agrigento ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza nel ciclismo, e siamo ansiosi di vedere cosa il futuro riserva a questi talentuosi atleti.