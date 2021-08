La Sicilia potrebbe non finire in zona gialla… al momento

‏Pare che tutto il Paese resterà in bianco, anche la Sicilia. L’isola pare possa “salvarsi” perché l’occupazione dei posti letto è sotto le soglie di sicurezza indicate dal decreto. Nel mirino non solo i contagi, ovviamente, ma la pressione sulle terapie intensive e i posti letto in ospedale ma l’isola oggi , 19 agosto, ha fatto registrare una stabilità nei valori: 10% intensive e 17% area medica. La regione erà rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le rianimazioni. Una notizia che è una una grande sorpresa se si pensa che è stata raggiunta la prima soglia che portava nella zona con più restrizioni, quella arancione, ovvero l’incidenza settimanale che ha superato i 150 casi ogni 100mila abitanti. Ma, secondo gli esperti, il cambio colore potrebbe essere solo rimandato se i prossimi giorni confermeranno l’andamento di queste settimane di agosto. Conferme arriveranno domani, 20 agosto, dalla Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute sancirà la permanenza di tutto il Paese nell’area con meno restrizioni.