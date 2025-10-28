“La Sicilia fa Scuola” fa tappa ad Agrigento e Caltanissetta: la Regione chiude il tour dell’istruzione tra dialogo e futuro

Con le tappe di Agrigento e Caltanissetta si è concluso il viaggio di “La Sicilia fa Scuola”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Per tutto il mese di ottobre il progetto ha attraversato l’isola, coinvolgendo dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti istituzionali in un percorso di ascolto, confronto e condivisione dedicato alla scuola come motore di sviluppo e innovazione.

Le ultime due giornate, ospitate all’Istituto Superiore Statale IPSCEOA “Gallo” di Agrigento e al Liceo Scientifico “Volta” di Caltanissetta, hanno chiuso un itinerario che ha toccato tutte le province siciliane – da Siracusa a Palermo, da Messina a Trapani – restituendo l’immagine di una rete scolastica coesa, moderna e pienamente integrata nella vita delle comunità locali.

Nel suo intervento conclusivo, l’assessore regionale Mimmo Turano ha tracciato un bilancio fortemente positivo:

“La Sicilia fa Scuola è stato un viaggio straordinario che ha dato voce ai territori e messo in rete esperienze, persone e idee. Abbiamo incontrato una scuola che non si arrende, che si rinnova e che sa farsi comunità. Questi incontri ci restituiscono una Sicilia che fa davvero scuola, perché investe nella conoscenza come motore di sviluppo sociale”.

E ha aggiunto:

“Abbiamo gettato le basi per una scuola siciliana più moderna, accogliente e proiettata verso il futuro. Ora il nostro impegno sarà continuare a sostenere chi ogni giorno vive la scuola e la rende luogo di crescita, legalità e libertà”.

Anche Calogero Alberto Petix, dirigente dell’Ambito Territoriale di Agrigento, ha sottolineato il valore simbolico dell’appuntamento:

“L’inaugurazione dell’anno scolastico è un momento di grande valore civile. Ad Agrigento assume un significato ancora più forte perché le scuole sono protagoniste attive di un territorio che si sta rinnovando, anche grazie ai progetti del PNRR e al percorso di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. La scuola agrigentina si conferma presidio di crescita, inclusione e innovazione, capace di dialogare con istituzioni, università, cultura e mondo del lavoro”.

Sulla stessa linea Marcello Giovanni Li Vigni, dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna:

“La Sicilia fa scuola e la scuola fa la Sicilia, perché istruzione e cultura possono cambiare e migliorare la nostra isola. Il mio augurio per il nuovo anno scolastico è all’insegna di tre parole: conoscenza, consapevolezza e condivisione. Dalla conoscenza del territorio deve nascere la consapevolezza che genera rispetto e condivisione, creando valore aggiunto e progresso culturale e sociale”.

Il ciclo di incontri ha valorizzato le buone pratiche e avviato un dialogo costante tra istituzioni e territori, dando spazio a esperienze che mettono al centro la qualità dell’insegnamento e la crescita delle comunità educanti.

Come ha concluso l’assessore Turano:

“La scuola è il primo luogo dove si costruisce la comunità e si impara la responsabilità. È qui che nasce la Sicilia che vogliamo: consapevole, competente e solidale”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp