Due corner di prodotti siciliani 100% garantiti dal brand del made in Sicily

Il 7 marzo, nella capitale tedesca, si terrà una serata all’insegna del Made in Sicily grazie alla prima collaborazione all’estero avviata da Io Compro Siciliano. Questa iniziativa coinvolge due corner di prodotti siciliani garantiti al 100% dal brand del made in Sicily.

I due punti vendita Terra Verde, situati nel centro di Berlino, offrono una selezionata clientela prodotti siciliani di elevata qualità. La formula di Terra Verde, ideata da Nicolò Sparacino, trasforma il punto vendita in un ristorante di fascia alta a partire dalle 18:00. Qui, sotto la guida attenta dello chef Thiago Valente, un geniale Italo-brasiliano con esperienze stellate in tutta Europa, i prodotti siciliani eccelsi sono proposti in un menù gourmet.

Terra Verde si trova nel quartiere Schöneberg, noto per essere un luogo culturale frequentato da artisti. Non è difficile imbattersi nel locale di Sparacino, dove attori, artisti, musicisti e fotografi sono attratti dall’eccellente qualità dei prodotti e dalle doti di accoglienza tipicamente siciliane del proprietario, arrivato quasi venti anni fa da Ribera.

L’avvio di questa collaborazione è previsto per il 7 marzo, quando lo chef Thiago metterà in mostra la sua abilità culinaria valorizzando una selezione di prodotti made in Sicily. Secondo Davide Morici di Io Compro Siciliano, questo modello punta a azioni congiunte da parte di attori che affrontano in modo diverso lo stesso mercato. Questo primo esperimento a Berlino, che presto sarà duplicato anche in Olanda, dimostra che la Sicilia vince quando cammina unita.

L’iniziativa parte dal vino, poiché nei punti vendita di Nicolò era emersa l’esigenza di proporre una tipologia diversa rispetto a quella già presente sul mercato tedesco. Anche in Germania, infatti, il vino è fondamentale per definire e completare la qualità di un pasto. Le cinque portate del menu saranno accompagnate dai vini della Cantina di Bella, nota per l’attività di riqualificazione del Cataratto, che proporrà al mercato tedesco la linea Esperides e la linea Valle Jato, privilegiando i vitigni locali come Nero d’Avola, Cataratto e Grillo.