Marinisa Bag e l’Iconica ‘Coffa Siciliana’: Storie di Forza e Determinazione.

Patrizia Russo, la fondatrice di Marinisa Bag, ha ricevuto un importante riconoscimento. L’imprenditrice agrigentina è stata premiata durante un evento presso Palazzo Theodoli-Bianchelli alla Camera dei Deputati a Roma. Questo evento è stato organizzato dall’Associazione 6come6.6libera, ideatrice del primo Osservatorio digitale 6libera.org. L’obiettivo dell’evento è riunire politici, imprenditori e lavoratori per affrontare un’emergenza reale: la violenza e le molestie sul luogo di lavoro.

La firma della Convenzione ILO da parte dello Stato Italiano ha riconosciuto che tali comportamenti possono costituire una violazione dei diritti. Patrizia Russo, insieme ad altre donne in Sicilia, ha raccontato storie di forza e determinazione attraverso le iconiche “coffe siciliane”. Queste borse artigianali reinterpretano il tradizionale modello di borsa siciliana, realizzate a mano con materiali naturali.

Il convegno “Molestie e violenze sul lavoro: politica e imprese a confronto” si è tenuto a Roma il 6 marzo, dalle 10 alle 13, presso Palazzo Theodoli-Bianchelli alla Camera dei Deputati. Durante l’evento, si è discusso non solo delle molestie e violenze sul lavoro in Italia, ma anche degli interessi e degli impegni della politica, delle parti sociali e delle imprese riguardo all’attuazione della legge di ratifica della convenzione internazionale ILO sull’eliminazione di ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019 e ratificata in Italia con la legge n4 del 15 gennaio. Nel corso del convegno, in programma il 6 marzo, saranno proclamati i vincitori del Premio “Impresa Amica delle Donne”, scelti tra imprenditori virtuosi che hanno sostenuto l’Osservatorio 6libera e si sono distinti per una condotta etica. All’incontro è stata invitata a partecipare il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone