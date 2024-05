Valorizzazione del salmone e politiche di sostegno.

È stato un incontro molto produttivo quello svolto mercoledì 15 maggio scorso nella Sala Tatarella, alla Camera dei Deputati, tra i rappresentanti del Consorzio Affumicatori Maestri Italiani e quelli delle istituzioni. Per il Cami erano presenti oltre al presidente del Consorzio Gianpaolo Ghilardotti (Foodlab), e al vicepresidente Riccardo Massetti (SQS Network sas), gli altri tre soci fondatori, ovvero Antonio Mancuso (Sicily Food), delegato a curare i rapporti istituzionali in Italia e in Europa, Davide Brebbia (Starlaks) e Luigi Paolo Mondini (Agroittica). Diversi gli spunti che sono stati colti dai rappresentanti del Parlamento e del Governo. Ma ce ne sono stati molti altri che sono stati anche suggeriti dagli stessi, come l’invito fatto dal presidente della commissione bicamerale sulla Semplificazione Saverio Romano, che è stato anche ministro dell’Agricoltura, che ha invitato i rappresentanti del Cami ad inserirsi nella filiera della semplificazione agricola già collaudata e ben funzionante. Il ministro Adolfo Urso, che non è potuto essere presente fisicamente per sopravvenuti motivi istituzionali, ha affidato il suo messaggio a Giacomo Vigna, della Direzione generale del Mimit. “Ringrazio il Presidente Ghilardotti e Antonio Mancuso per l’invito e saluto la prestigiosa platea, a partire dall’onorevole Pisano e l’onorevole Romano, scusandomi di non poter essere con voi a causa di impegni istituzionali. Rivolgo un plauso ai fondatori del Consorzio che hanno investito nella valorizzazione del salmone lavorato così da promuovere e difendere gli alti standard produttivi di un comparto in crescita a livello nazionale e internazionale. Grazie all’operato di CAMI, i consumatori oggi hanno la certezza di acquistare un prodotto autentico, tracciabile e di alta qualità che porta con sé l’eccellenza. Attraverso controlli costanti e trasparenti, il Consorzio assicura che il salmone Made in Italy mantenga le sue caratteristiche distintive e la sua identità unica, ora certificata a beneficio di ogni consumatore. Questa industria si sta sviluppando non solo grazie agli allevamenti particolarmente curati e innovativi, ma anche grazie alla capacità di trasformare la materia prima in una grande varietà di prodotti. L’arte dell’affumicatura nel nostro Paese viene eseguita con grande maestria, utilizzando legni pregiati e tecniche tradizionali così da portare sulle tavole un altro prodotto sano, dal sapore unico e raffinato. La vostra iniziativa è un esempio della volontà di imprenditori illuminati che intendono condividere le loro esperienze così da valorizzare gli alimenti assicurando tracciabilità, sicurezza alimentare, sostenibilità e attenzione al benessere animale. Il vostro operato è in linea con quanto sta facendo il Governo: insieme a tanti imprenditori illuminati vogliamo sostenere lo sviluppo di tante filiere che, con l’arte del mestiere e l’eccellenza della materia prima, regalano nuovi successi all’Italia nel mondo.” Ma il direttore Vigna è andato oltre e nel suo intervento ha parlato della possibilità d’inserimento degli affumicatori del Cami nel tavolo dell’Agroindustria con i ministri Urso e Lollobrigida, ma non solo. Nel lavoro vanno inseriti anche il ministro della commercializzazione all’Estero e della Sanità, perché insieme si deve portare avanti una politica di sostegno alle imprese virtuose con regole uguali sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo si devono formare al più presto dei gruppi di lavoro che possano contribuire a predisporre dei progetti da presentare al tavolo dei ministeri coinvolti. Parole? Decisamente no. Vigna ha già chiesto e ottenuto da Antonio Mancuso una videoconferenza con i rappresentanti del Cami, per concordare insieme un piano di lavoro da avviare al più presto. Soddisfazione per il grande risultato ottenuto è stata espressa dall’on. Calogero Pisano, promotore dell’evento, e dai rappresentanti del Cami presenti all’incontro, a cominciare dal presidente Giampaolo Ghilardotti e da Antonio Mancuso, delegato ai rapporti istituzionali in Italia e in Europa e primo sostenitore dell’iniziativa e della necessità

del coinvolgimento delle istituzioni nel sostegno della filiera il quale ha commentato: “Siamo veramente soddisfatti del risultato straordinario che il consorzio CAMI. In 6 mesi dalla costituzione siamo riusciti a non far modificare una legge europea proposta dai produttori dell’est Europa (Polonia). Con 403 voti contrari contro i 179 a favore della modifica di una legge abbiamo ottenuto di non fare vendere un salmone affumicato congelato come fresco. Una procedura che avrebbe ingannato i consumatori e gli addetti agli acquisti dichiarando in etichettatura un salmone decongelato per fresco. Come abbiamo dichiarato alla Camera dei Deputati questo è stato il primo goal portato a segno. Nei prossimi mesi ce ne saranno altri. La Mission del Consorzio è portare chiarezza e trasparenza in questo settore. Un ringraziamento a tutti i membri del Governo per aver creduto nel nostro progetto e per averci supportato nelle nostre azioni a Bruxelles”.