Il pubblico ministero Roberta Griffo ha chiesto 4 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di un 19enne, di Menfi, per l’accusa di avere rapinato i genitori con un coltello portando via 1.000 euro al padre e 400 alla madre. Il giovane avrebbe puntato un coltello alla gola del padre costringendolo a dargli i soldi, subito dopo avrebbe raggiunto l’abitazione della madre, arrampicandosi dalla grondaia condominiale fino al balcone per aggredirla. L’imputato ha negato i fatti.