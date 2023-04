La seconda Commissione Consiliare torna alla carica sulla piscina Comunale di Villaseta.

Si è riunita nuovamente la seconda Commissione Consiliare Permanente per discutere e trovare la soluzione definitiva per la riapertura della piscina Comunale di Villaseta. “Alle domande sullo stato di fatto- dice il presidente della commissione, Fabio La Felice- ha risposto il Dirigente competente (l’Assessore Ciulla era assente per impegni personali) informando che si attende dalla ditta che ne ha la gestione, la proposta della nuova caldaia a risparmio energetico in modo da migliorare l’impianto ed eventualmente allungare loro il contratto di gestione. Poichè non soddisfatta, la Commissione, riconvocherà presto l’Assessore al ramo e il Dirigente del settore auspicando una data certa di riapertura.”