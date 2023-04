Giro di Sicilia, si intensificano i preparativi

In particolare, grazie anche all’ampia composizione del tavolo, sono stati esaminati nel dettaglio i profili attinenti la sicurezza della viabilità e gli aspetti di natura sanitaria, prendendo in esame i “piani” predisposti dalla stessa società organizzatrice, e ciò al fine di consentire un ordinato svolgimento della manifestazione e di far fronte alle situazioni di criticità; sono stati, inoltre, analizzati nel dettaglio tutti i profili organizzativi connessi allo svolgimento del citato evento sportivo, al fine di verificare la percorribilità delle strade interessate dalla gara a tutela dell’incolumità degli atleti e di valutare al contempo i percorsi alternativi al fine di minimizzare i disagi per gli utenti della strada. L’attenzione è stata anche rivolta alla pianificazione dei dispositivi di vigilanza e controllo dei varchi e delle intersezioni – con altre vie di comunicazione pubbliche e private – presenti lungo il tracciato di gara, rispetto ai quali è emersa unanime l’esigenza di segnalarne e delimitarne l’accesso durante il tempo necessario allo svolgimento della gara, prevedendo ove necessario appositi presidi degli incroci e degli attraversamenti da parte delle polizie locali, del sistema del volontariato, in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Inoltre, è stata evidenziata l’importanza di svolgere una puntuale e intensa attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della popolazione in ordine agli orari e ai tragitti di percorrenza e ai

comportamenti da adottare al fine di evitare spiacevoli incidenti.

​A tale riguardo, le Amministrazioni comunali coinvolte provvederanno a disporre gli interventi necessari ad interdire i varchi che accedono a siti privati e svolgeranno una puntuale attività di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, anche in ordine alla chiusura del traffico veicolare, dal momento che la provincia agrigentina non dispone di percorsi viari alternativi rispetto alla SS 115, interessata dalla gara.