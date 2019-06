La Seap si perde sul più bello: in B1 il Castellana Grotte

AGRIGENTO. Davanti al proprio numeroso pubblico, la Seap Aragona fallisce la ghiotta occasione di centrare la promozione in B1, in terza serie ci vanno le pugliesi del Castellana Grotte allenate da Ciliberti vincendo per 3-1 con i parziali : 25-16; 13-25; 20-25 e 23-25.

La partita era iniziata bene, le ragazze di coach Collavini vincono nettamente il primo set esprimendo una buona pallavolo e chiudendo il parziale sul 25-16, ma è proprio da questo momento che Cammisa e compagne si smarriscono e non si ritrovano più commettendo parecchi errori e anche banali complice l’ottima pallavolo espressa dalle ospiti che, salgono in cattedra e non concedono più nulla. Cosi, le pugliesi compiono la rimonta perfetta vincendo 13-25 il secondo parziale.

Leggermente più combattute il terzo e quarto parziale, ma nei momenti topici la Seap Aragona dimostra di non averne più perdendo 20-25 e 23-25 terzo e quarto parziale. E’ festa per il Castellana Grotte che, ottiene una promozione complessivamente meritata nel corso delle 3 combattutissime gare. In casa Seap alla fine solo disperazione, rimpianti e il rammarico di avere buttato in casa promozione e festa. Adesso, per il patron Di Giacomo linizia la probabile corsa nel cercare di ottenere un possibile ripescaggio, ma , al momento, la rabbia da smaltire è tanta.