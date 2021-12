La Seap Dalli Cardillo si arrende in casa contro l’Olbia, e cede tre set a uno

Inizia male il post Moneta, la squadra del Presidente Nino Di Giacomo soccombe al PalaMoncada in 4 set alla formazione sarda dell’Olbia. Questi i parziali 20-25; 25-23; 18-25; 19-25. Encomiabile la prova di volontà delle ragazze di Micoli, che cercano di isolarsi da tutti i problemi che le circondano per provare a giocare a pallavolo, ma troppo forte risulta la squadra sarda che, per quanto priva della miglior centrale del campionato, Maria Adelaide Babatunde, vince alla fine senza grossi affanni, come attestano i parziali dei set. Le migliori notizie in casa agrigentina sono date dai ritorni di Nadine Zech, prova eccellente la sua, almeno finchè le energie non sono andate in riserva e comunque autrice di ben 16 punti, e dell’opposto Sara Stival che, per quanto lontana ancora dal pieno recupero, ha comunque garantito un accettabile contributo realizzativo. Sul fronte Olbiese invece autentica mattatrice l’opposta Sofia Renieri, con ventinove palloni messi per terra e miglior realizzatrice dell’incontro. La prossima sfida per la Seap Dalli Cardillo sarà domenica prossima a Marsala, per il derby siciliano del girone A.