L’Enna ferma la corsa dell’Akragas: biancoazzurri sconfitti

L’Akragas perde di misura, 1-0, sul campo dell’Enna nell’ultima giornata del girone di andata. Decisiva la rete di Graziano nel primo tempo. La squadra biancoazzurra ha provato a raddrizzare il risultato ma senza fortuna. Clamorosa la traversa colpita da Prestia a portiere battuto nel primo tempo. Poi chance importanti per Leonardi e Gambino. Anche Cipolla ha sfiorato il gol di testa. Bene la prestazione del neo acquisto Liguori. Adesso la pausa per le festività natalizie e poi la prima di ritorno in casa dello Sciacca.