La Pallavolo Aragona fissa le altre amichevoli con Terrasini e Modica

Marsala e Aragona entrano oggi, 13 settembre, nella loro quarta settimana di lavoro precampionato in vista dell’inizio della nuova stagione di A-2 femminile.

La Pallavolo Aragona di coach Stefano Micoli, come riportato dal Giornale di Sicilia in edicola questa mattina, giocherà in amichevole mercoledì ed il 22 settembre contro Catania, il 22 contro Terrasini, il 29 settembre ed il 2 ottobre contro Modica. Nel frattempo, Micoli, terminato l’europeo, ha preso personalmente in mano le redini della squadra. Inizia così a conoscere meglio le sue giocatrici di cui

ha già una buona idea. «Ho un buon gruppo a disposizione – ha detto Micoli presentando le sue atlete -. Il capitano Serena Moneta ha buone qualità, è una grande giocatrice dalla seconda linea, esperta nei colpi d’attacco e lei sarà il nostro caposaldo. Vale- ria Caracuta non ha bisogno di presentazioni. Vedo grandi margini di miglioramento in Martina Casarotti, Sara Stival, Benedetta Cometti e Alessia Bisegna. Conosco Fabiola Ruffa per averla allenata a Bergamo dove ha giocato anche una partita in A1. Conoscerò meglio invece Federica Vittorio che però ha delle ottime referenze.

In casa Sigel, agli ordini del neo tecnico Davide Delmati e dei suoi col- laboratori Marco Lionetti e Lucio Tomasella, il lavoro precampionato sta procedendo nel migliore dei modi. Nella mattinata sedute in sala pesi e, nel pomeriggio, sedute di tecnica in palestra alla «Fortunato Bellina», impianto che anche quest’anno ospiterà le gare interne delle marsalesi considerati i problemi logistici legati al montaggio e allo smontaggio settimanale del taraflex con gli sponsor d e l l a L e g a Vo l l e y c h e c o m p o r t a l ’ u t i lizzo del più capiente Palasport San Carlo. Nel fine settimana, come con- fermano il direttore sportivo Maurizio Buscaino e il team manager Ciccio Campisi, probabile la prima uscita della squadra per un allenamento congiunto col Terrasini o col Messina, due squadre di B-1. (Fonte Giornale di Sicilia).