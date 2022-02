La Seap Dalli Cardillo Aragona vince il primo set ma la capolista Brescia rimonta e conquista i tre punti

Seppur in formazione rimaneggiata, per le concomitanti assenze di capitan Caracuta e della schiacciatrice Zech, la Seap Dalli Cardillo Aragona tiene testa alla capolista e corazzata Brescia che vince solamente al quarto set. Le aragonesi riescono a strappare il primo parziale alle padrone di casa ma devono poi arrendersi alla classe e all’esperienza del sestetto di coach Beltrami. Finisce, dunque, 3-1 con questi parziali: 23-25, 25-15, 25-20, 25-11. Coach Micoli ha schierato Casarotti in regia, Stival opposto, Negri e Cometti centrali, Zonta e Dzakovic di banda, Vittorio libero. Per la Seap Dalli Cardillo Aragona ottima partita della montenegrina Danjiela Dzakovic con 16 punti. Per Brescia 24 punti di Piva, 22 di Bianchini e 20 di Cvetnic.

La Seap Dalli Cardillo Aragona gioca un’ottima pallavolo nel primo set e chiude avanti al primo parziale: 7-8. Le padrone di casa superano Aragona a metà set: 16:14. Poi finale splendido del sestetto di Micoli (19-21) che con caparbietà porta a casa lo zero a uno. La capolista riordina le fila e detta legge nel secondo set: 8-4 e 16-12. La Seap Dalli Cardillo Aragona fatica a tenere il passo del Brescia che porta a casa il set senza particolari problemi. Anche il terzo set inizia sotto il segno del Brescia che rimane concentrato nei momenti chiave: 8-3 e 16-11. Nel finale Dzakovic e compagne provano a rimontare ma sul più bello cedono di 5 punti: 25-20. Il quarto set non ha storia con Brescia che chiude in crescendo il match: 8-3, 16-6 e 21-9. La Seap Dalli Cardillo Aragona si arrende 25-11.

Il tabellino

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Negri 8, Stival 9, Casarotti 2, Dzakovic 16, Cometti 6, Zonta 6, Vittorio (L), Bisegna, Ruffa. All. Micoli.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Ciarrocchi 6, Bianchini 22 , Morello 3, Cvetnic 20, Scognamillo (L), Piva 24, Bartesaghi 3, Caneva 9, Fondriest Giroldi, Sironi, Blasi, Tenca (L). All. Beltrami.

NOTE: Muri Aragona 8, Brescia 15. Ace Aragona 4, Brescia 8. Err. battuta Aragona 5, Brescia 13. Err. azione Aragona 6, Brescia 8. Attacco Aragona 25%, Brescia 42%. Ricezione Aragona 36% (11% perfetta), Brescia 49% (24% perfetta).