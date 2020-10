La Seap Dalli Cardillo Aragona vince anche il test amichevole di Modica contro la Pro Volley

Ancora un successo in amichevole della Seap Dalli Cardillo Aragona che a Modica s’impone per 2 set 1 contro le locali della Pro Volley Team. Il test match è stato di buon livello tecnico, con scambi prolungati e ottimi schemi. L’allenamento congiunto, tra le due formazioni dello stesso girone del campionato di B1, è servito ad entrambi i sestetti per verificare la condizione fisica e l’affiatamento tra le atlete.

Le padrone di casa di coach Corrado Scavino hanno vinto il primo set 25-22. Poi il collettivo della Seap Dalli Cardillo Aragona ha fatto la differenza e le biancazzurre hanno ribaltato il risultato vincendo agevolmente gli altri due set: 15-25 e 13-25. La Pvt Modica è scesa inizialmente in campo con il seguente sestetto: Turlà, Liguori, Ferro, Giardi, Dell’Ermo, Gridelli con Ferrantello libero. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha risposto con Caracuta in regia, Stival opposto, Murri e Borelli al centro, Moneta e Beltrame martelli-ricevitori, Vittorio libero.

Non hanno preso parte al test match le schiacciatrici Cappelli e Silotto, non al meglio della condizione fisica. Nel corso dell’allenamento congiunto sono entrate la palleggiatrice Baruffi, la centrale Manzano ed il secondo libero Ruffa. Migliore realizzatrice è stata la centrale Barbara Murri chr dal secondo set in poi ha giocato di banda per l’uscita dal campo, causa un problema alla schiena, dell’opposto Sara Stival. Murri ha totalizzato 11 punti. In doppia cifra anche Borelli e Beltrame con 10 punti a testa. Moneta ha totalizzato 8 punti. La migliore realizzatrice del Modica è stata Giardi con 9 punti.