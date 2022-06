Nel prossimo campionato in A2 femminile pare che il Sud sarà rappresentato da Marsala, Messina e Soverato, mentre le due laziali in corsa saranno Roma e Sant’Elia. Le altre 18 formazioni saranno tutte del Centro-Nord, con l’unica eccezione rappresentata dalla formazione sarda dell’Olbia. In A2 femminile, tra le squadre del Sud, non c’è l’Aragona, che pare intenzionata a rinunciare a prendere parte al prossimo Campionato di A2. Al suo posto dovrebbe subentrare l’Anthea Vicenza.