La Seap bonifica l’area del costruendo Parco Livatino

La S.E.A.P. S.r.l. Agrigento accoglie con entusiasmo la notizia della costituzione della Delegazione di Agrigento del Co. N.Al. Pa. dedicata al “Beato Rosario Livatino” che si propone di diffondere la coscienza naturalistica e di rispetto per il nostro ambiente anche mediante l’organizzazione di varie iniziative di recupero, ampliamento e tutela degli alberi e dei boschi agrigentini.

La S.E.A.P. S.r.l., in virtù del suo core business nell’ambito del trasporto e dello smaltimento di rifiuti, da sempre investe e promuove iniziative volte alla sensibilizzazione dell’ambiente, del suo recupero e della sua tutela. “Il progetto del Co. N.Al. Pa. – Delegazione di Agrigento – “Beato Rosario Livatino” di realizzazione di un Parco dedicato alla memoria di tutte le vittime di mafia – dicono dalla Seap- non può che incontrare massima adesione da parte dell’Azienda che parteciperà prestando la propria competenza e attività nella manutenzione e pulizia delle aree nella giornata di domani, martedì giugno 20 giugno”.