“Oltre l’inciviltà: Le sfide complesse dell’abbandono dei rifiuti in strada

Rifiuti, elevate altre 27 multe. Il sindaco Micciché:”Vergognatevi”. Nuove multe per abbondano di rifiuti grazie alle fototrappole collocate nel territorio di Agrigento. Nella settimana che va dall’1 al 7 giugno sono state 27 le persone individuate, di queste, solo in tre risulterebbero in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti e 24 evasori totali. “E’ un fenomeno continuo che mi fa tanta rabbia – dice il sindaco Francesco Micciché -. Fra le persone immortalate nelle immagini ci sono anche degli insospettabili, ovvero quelle persone che dovrebbero avere un livello culturale elevato ma che invece, non rispettano l’ambiente. Per la legge, non posso pubblicare le vostre immagini però è altrettanto vero che posso venire a casa vostra per mortificarvi davanti ai vostri figli. È inaudito che i cittadini di un certo livello sociale, continuano a sporcare la città, vergognatevi”.

Gli stessi appelli furono lanciati dal suo predecessore Calogero Firetto, che proprio sul tema rifiuti poi perse al ballottaggio proprio contro l’attuale sindaco. Il problema dell’abbandono dei rifiuti in strada non può essere attribuito esclusivamente agli incivili, come ricordato perfino dal prefetto Filippo Romano che di recente ha incontrato i sindaci. Romano che è stato commissario straordinario nella terra dei fuochi, conosce bene il tema rifiuti. Mentre è vero che l’atteggiamento irresponsabile di alcune persone contribuisce all’aumento dei rifiuti abbandonati, è importante considerare una serie di fattori che possono influenzare la situazione. Innanzitutto, bisogna tenere conto dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi di raccolta dei rifiuti. Se il sistema di smaltimento non funziona correttamente, con ritardi nella raccolta o servizi inadeguati, può indurre alcune persone a cercare alternative scomode o addirittura illegali per disfarsi dei loro rifiuti. Inoltre, la mancanza di infrastrutture adeguate per il riciclaggio e il compostaggio può limitare le scelte disponibili alle persone per lo smaltimento corretto dei rifiuti. Se non ci sono opportunità a disposizione, le persone potrebbero sentirsi costrette a gettare i rifiuti in strada o in altri luoghi non appropriati.

La mancanza di sensibilizzazione e educazione ambientale è un altro aspetto significativo. Se le persone non sono consapevoli dell’importanza dello smaltimento corretto dei rifiuti e delle conseguenze negative dell’abbandono in strada, potrebbero non sentirsi motivati a comportarsi in modo responsabile. Infine, le politiche e le normative locali possono influenzare il modo in cui i rifiuti vengono gestiti. Se le leggi ambientali sono deboli o non vengono applicate in modo efficace, potrebbe mancare un incentivo sufficiente per evitare l’abbandono dei rifiuti in strada. C’è da sottolineare poi che i mezzi di raccolta differenziata, durante le operazioni di svuotamento dei contenitori, possano causare lo sparpagliamento di carte e cartacce lungo i bordi delle strade. Questo può accadere a causa di diversi fattori, tra cui la velocità dei mezzi, la modalità di svuotamento o la mancanza di una corretta copertura dei materiali raccolti.

Infine, una cattiva copertura dei materiali raccolti potrebbe consentire alle carte e alle cartacce di fuoriuscire dai mezzi durante il trasporto. Se i rifiuti non vengono adeguatamente coperti con teloni o coperture simili, i venti o il movimento dei mezzi potrebbero far volare via i materiali leggeri come la carta. Per affrontare questa problematica, è importante che le autorità competenti e le aziende di raccolta dei rifiuti adottino misure appropriate. Queste potrebbero includere l’utilizzo di mezzi di raccolta appositamente progettati per prevenire lo sparpagliamento dei materiali, l’addestramento dei conducenti sui corretti metodi di maneggiamento dei contenitori e l’implementazione di sistemi di copertura efficaci per i mezzi di trasporto. In definitiva l’abbandono dei rifiuti in strada rappresenta un problema diffuso che richiede un’attenzione costante da parte delle autorità e della comunità. Mentre le multe e le sanzioni possono sembrare una soluzione immediata, è importante riconoscere che combattere efficacemente questo fenomeno richiede un approccio integrato che vada al di là delle semplici punizioni. Per ridurre l’abbandono dei rifiuti, è fondamentale garantire l’accesso a infrastrutture adeguate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Questo include l’installazione di contenitori di raccolta ben posizionati e sufficientemente capienti, il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata e la disponibilità di punti di riciclaggio accessibili. Fornire soluzioni pratiche e convenienti per lo smaltimento corretto dei rifiuti può incentivare le persone a seguire le pratiche adeguate. Per affrontare con successo il problema dell’abbandono dei rifiuti, è fondamentale promuovere la collaborazione tra le autorità locali, le aziende di smaltimento e i cittadini.