La Seap Aragona prepara la trasferta di Nola

La Seap Pallavolo Aragona affila le armi in vista della prossima partita di campionato, in trasferta, contro il Nola Città dei Gigli, di sabato 17 novembre, alle ore 15.30, per la sesta giornata di andata del campionato di serie B2. Le biancoazzurre hanno ripreso a pieno regime la preparazione atletica al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Anche stasera è prevista una nuova seduta con tanta tecnica e tattica per preparare al meglio la sfida contro le campane. Coach Francesco Eliseo ha tutte le ragazze a disposizione e contro il Nola conta di schierare il sestetto tipo per cercare di portare a casa l’intera posta in palio. La squadra del presidente Nino Di Giacomo è reduce dalla netta vittoria casalinga contro il Volley Terrasini. La Seap Aragona ha 9 punti ed occupa la quinta posizione in classifica, dopo aver osservato un turno di riposo. Il Nola Città dei Gigli, invece, è ultimo in classifica con 3 punti. Ha vinto una sola partita, all’esordio casalingo in campionato, al “PalaMerliano”, contro il Castelvetrano. I punti di forza del sestetto, guidato da Alessandro Quinto, sono il capitano e schiacciatrice Tonia De Martino, le altre schiacciatrici Francesca Rispoli e Chiara Guadagnino, le centrali Lucia Paura, Federica Posillipo e Chiara Palazzolo, e la palleggiatrice Alessandra Guarracino. Nel ruolo di libero gioca Alessia Angelillo. La Seap Pallavolo Aragona partirà alla volta della Campania venerdì mattina in pullman ed in prima serata raggiungerà la città di Nola per il ritiro pre-partita. La partita Nola Città dei Gigli – Seap Aragona sarà diretta dal primo arbitro Giuseppe Cancelliere e dal secondo arbitro Claudia Chietera.