La scuola non va in vacanza, inaugurata aula 3.0 nel plesso “Lauricella”

La scuola non va in vacanza. L’istituto comprensivo “Agrigento- centro”, diretto da Anna Gangarossa, ha inaugurato , questa mattina 22 giugno, nel plesso “Lauricella” del viale della Vittoria, un’aula innovativa dotata di postazioni con computer potenziati per supportare l’uso di visori 3d. Le applicazioni pratiche riguarderanno tutte le discipline, sarà possibile fare viaggi virtuali nel campo dell’arte, della geografia, delle scienze. Un ambiente dedicato anche allo studio della robotica, come naturale evoluzione del coding e del potenziamento del pensiero computazionale. Al suo interno una stampante 3D per perfezionare e concludere in maniera concreta la progettualità scientifico-tecnologica. Il progetto Aula 3.0 mira alla creazione di nuovi spazi per l’apprendimento per creare una didattica più fluida e attenta alle esigenze dei ragazzi di oggi. Un progetto a cui molte scuole hanno già preso parte per ricreare spazi flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, e in grado di soddisfare contesti sempre diversi.