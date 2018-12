La scuola di ciclismo dell’ASD Racing Team pronta ad un nuovo successo

La scuola di ciclismo nella Valle della ASD RACING TEAM AGRIGENTO è pronta ad un nuovo successo. Domenica prossima, con i giovani esordienti del vivaio giovanile- Chiara Vitello, Alessandro Candura ed Alessio La Porta– parteciperà alla prima prova di Ciclocross che si svolgerà a Catania.

Ad organizzare la prima prova del Campionato Regionale di Ciclocross, valevole per la conquista della maglia di Campione Regionale Siciliano 2018, è la Asd The Blacksheep in collaborazione con Cinelli e PieroBike.



Il percorso sarà prevalentemente pianeggiante, con ostacoli naturali ed artificiali. La presenza di zone di sterrato, sabbia, fango ed asfalto caratterizzano questo tracciato che si snoda interamente all’interno del magnifico “Agriturismo Equestre Passitti”.

Classifiche.

E’ prevista la classifica di ogni singola prova. Al termine delle prove previste verrà stilata la classifica finale con l’assegnazione della maglia di campione regionale Ciclocross di categoria.

Entreranno nella classifica finale solo gli atleti che avranno partecipato a tutte le prove.

Avranno diritto di far parte della Classifica Finale del Campionato i concorrenti delle varie categorie che al termine di tutte le prove avranno totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità, si prenderà in considerazione il miglior piazzamento nell’ultima prova.



Premiazione.

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria con l’assegnazione della maglia di vincitore del Campionato al primo classificato tesserato alla FCI Regione Sicilia.