Nasce un’iniziativa che unisce formazione, partecipazione e identità territoriale: “La scuola adotta un sito”, un progetto pensato per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado nella valorizzazione attiva del patrimonio storico, artistico e ambientale della provincia di Agrigento.

L’iniziativa sarà ufficialmente presentata mercoledì 27 marzo alle ore 16:00presso, presso l’Aula Magna di Villa Genuardi

Interverranno:

Il Presidente del Polo Universitario Territoriale di Agrigento, prof. Giovanni Francesco Tuzzolino

Il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo

La Presidente fondazione Agrigento 2025 dott. Maria Teresa Cucinotta

Il Responsabile per L’Università di Palermo dell’accordo interistituzionale Università- Assessorato Beni Culturali, arch. Giuseppe Parello

La Responsabile per l’università di Palermo dell’accordo interistituzionale Università Assessorato BBCC e IS del progetto, prof. Elisa Chiara Portale

Il Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,

prof. Maria Buffa

Il Delegato del Rettore dell’Università di Palermo per il Public Engagement, prof. Marcantonio Ruisi

La Responsabile del Settore Politiche strategiche per la Terza Missione, dott. Patrizia Marcella Scalisi

Il Direttore del Pareo Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. arch. Roberto Sciarratta

Il Soprintendente BB.CC.AA di Agrigento, ing. Vincenzo Rinaldi

La dott. Valentina Caminneci

(Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento – Corso di Laurea Magistrale in Educazione al patrimonio archeologico e artistico UniPA) che presenterà il volume “Oltre la Valle: i tesori del territorio per Agrigento capitale della cultura 2025”

L’idea di fondo è semplice e potente: far sì che le scuole si prendano cura – simbolicamente ma anche concretamente – di un monumento, un’area archeologica, un bene culturale del proprio territorio, studiandolo, raccontandolo e aprendolo al pubblico in momenti dedicati.

La regia di “La scuola adotta un sito” è affidata a una rete di soggetti istituzionali e culturali che lavorano in stretta collaborazione.

Fondamentale sarà il coinvolgimento diretto delle Scuole , dei loro docenti e degli studenti, ricercatori, funzionari e studenti universitari dei corsi in ambito culturale e archeologico.

Ogni Scuola partecipante “adotterà” un sito, che sarà oggetto di studio e valorizzazione secondo un calendario ben strutturato.

L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare il sito stesso, portandolo all’attenzione del pubblico attraverso visite guidate e presentazioni curate dagli studenti; dall’altro, sviluppando nei ragazzi un senso di appartenenza e responsabilità, trasformandoli in “custodi” del proprio territorio.

