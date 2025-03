Il sindaco Francesco Miccichè ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in seguito alle dimissioni di Roberto Albergoni dalla carica di direttore generale della Fondazione Agrigento 2025, ente responsabile della gestione del titolo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Il sindaco ha espresso gratitudine pubblica verso Albergoni, definendolo un uomo “colto, visionario e tenace”, sottolineando il suo ruolo chiave nel lancio della candidatura e nella realizzazione dei progetti del dossier.

Ha scritto: “Esprimo la mia più sincera gratitudine per il contributo significativo e l’impegno costante profuso da Roberto Albergoni durante il suo operato. Roberto Albergoni, uomo dallo spirito colto, visionario e di grande tenacia, è stato il fautore e l’anima del progetto, tra i primi ad avere lanciato lo sguardo su Agrigento Capitale italiana della Cultura e le sue grandi potenzialità. Albergoni ha voluto garantire, prima di dimettersi, la realizzazione dei progetti del dossier di candidatura e sono certo che continuerà a offrire il proprio sostegno ad Agrigento 2025.”



Pur non essendo state fornite motivazioni ufficiali, è plausibile ipotizzare possibili divergenze con altri attori e/o con gli stakeholder sulla gestione dei fondi e/o sulle priorità strategiche.

La Fondazione, organismo pubblico-privato, potrebbe essere diventata terreno di scontro tra fazioni locali, anche in vista delle elezioni comunali 2026.

La perdita di un direttore con visione sistemica rischia di frammentare la governance, soprattutto per progetti complessi come:

Albergoni aveva costruito una rete di contatti con istituzioni come il MIBACT e sponsor privati. Il suo allontanamento potrebbe indebolire questi legami.

Per la nomina di un nuovo direttore, la Fondazione dovrà scegliere tra:

Un tecnico esterno per rilanciare credibilità (es. un manager culturale con esperienza internazionale).

Una figura politica locale, rischiando però di ridurre l’autonomia della Fondazione.

Senza la guida di Albergoni, potrebbe emergere una riprogettazione dei programmi, con possibili tagli agli eventi “meno glamour” ma cruciali per il tessuto sociale.

Se le dimissioni verranno lette come sintomo di caos gestionale, Agrigento rischia di perdere appeal agli occhi dei media nazionali, già critici sulla reale capacità della Sicilia di gestire eventi di tale portata.

Il comunicato del sindaco, seppur encomiabile nel tono, non affronta le criticità strutturali: manca un piano chiaro per la successione

Il riferimento al “sostegno futuro” di Albergoni suona come un tentativo di neutralizzare polemiche, ma senza garanzie operative.

Le dimissioni di Albergoni rappresentano un punto di svolta critico per Agrigento 2025. La capacità della Fondazione di mantenere la rotta dipenderà dalla celerità nella nomina di un successore credibile e da un maggiore coinvolgimento della società civile per evitare che il titolo di Capitale della Cultura si riduca a una vetrina effimera. La palla passa ora al sindaco Miccichè e agli altri che hanno responsabilità diverse nella gestione del programma per Agrigento Capitale della Cultura. Come verrà gestita la transizione? Lo vedremo nei prossimi giorni e speriamo molto presto perché certamente la vicenda non potrà che produrre gravi ritardi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp