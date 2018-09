La scomparsa di gessica in tv è “virale”

Nelle tv nazionali tiene banco la vicenda legata a Gessica, la ragazza di 24 anni, madre di 4 figli in tenera età è scomparsa dallo scorso 12 agosto da Favara. Mentre vanno avanti le indagini va avanti i familiari e gli amici di Gessica, come sottolinea La Sicilia, in un articolo in edicola oggi, continuano a fare capolino sulle emittenti televisive nazionali. Soltanto venerdì scorso i protagonisti di questo giallo favarese sono comparsi prima di pranzo a Canale 5 su “Mattino 5” la trasmissione condotta da Federica Panicucci, poi a sera intorno alle 22 su Rete 4 nella trasmissione “Quarto Grado”. Della vicenda si sono occupati altre trasmissioni televisive nazionali, sia sulle reti Rai che Mediaset.