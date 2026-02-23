La quarantenne centralinista del Comune di Porto Empedocle, Rossana Gucciardo, scomparsa da venerdì mattina, si è spostata con un autobus a Sciacca, verosimilmente, in compagnia di una conoscente. I carabinieri della Stazione cittadina, e quelli della Compagnia di Agrigento, che continuano ad indagare, a questo punto ipotizzano un allontanamento spontaneo e volontario. Le ricerche della quarantenne sembrerebbero concentrarsi in maniera particolare proprio su Sciacca e dintorni.

Ma dovrà essere la stessa empedoclina a comunicare che sta bene ai familiari o alle forze dell’ordine. Il telefono cellulare della centralinista comunale, da venerdì mattina, risulta spento. Inoltre la stessa quarantenne quel giorno poco prima delle 11 è stata ripresa in compagnia di una donna di circa sessant’anni o poco meno, dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di un locale vicino al porto empedoclino.

