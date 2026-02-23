La fortuna torna a baciare l’Agrigentino. Bel colpo di un giocatore al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 febbraio è stata centrata una vincita da 21mila euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro giocati in Corso dei Mille a Menfi.

Il premio rientra tra le vincite più alte registrate in Sicilia nel fine settimana, che complessivamente ha visto premi per oltre 79mila euro tra i concorsi di venerdì e sabato. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro in tutta Italia.

