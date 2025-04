Puntuale come ogni anno, comincia la campagna denigratoria nei confronti della Scala dei Turchi. Pagine intere e aperture delle testate nazionali e regionali sottolineano con titoli a caratteri cubitali: “Interdetto l’accesso e il transito sul promontorio: troppi visitatori e danni, chiusa la Scala dei Turchi“.

Il commissario straordinario Carmelo Burgio ha deciso di tornare a transennare la famosa scogliera di marna bianca e ha chiesto l’aiuto al Libero consorzio per il controllo. MareAmico, che aveva collaborato al progetto di rinascita dello scorso anno, si dice disponibile per la guardia. Questa decisione si presenta come una vera mannaia per la stagione turistica, ma sia chiaro: la colpa non è dei giornali che riportano comunicati e notizie, bensì di chi non riesce a far parlare del territorio e delle sue risorse in modo positivo.

La questione della Scala dei Turchi è da tempo irrisolta. Da emblema e simbolo della regione siciliana, si è riusciti a farla diventare un problema. Così, chi desidera visitarla si trova immerso in informazioni monotematiche e confusionarie. È possibile visitarla? In che modo? Di sicuro, la Scala dei Turchi va conservata e tutelata: con il boom dei visitatori degli ultimi decenni, è stata letteralmente presa d’assalto. La decisione di vietare l’accesso alla cima della scogliera è motivata dalla necessità di proteggere la marna bianca e garantire la sicurezza dei visitatori.

Tuttavia, è ancora possibile avvicinarsi, fare un tuffo, prendere il sole, scattare una foto o un selfie nelle vicinanze. Inoltre, la bellezza della Scala può essere ammirata anche dal mare, con escursioni in barca, canoa o sup.

È tempo di rivalutare come presentiamo le nostre risorse naturali e culturali. Piuttosto che enfatizzare solo i “problemi”, dovremmo celebrare gli sforzi dei privati e delle istituzioni locali che continuano a investire nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio.

