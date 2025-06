Una discussione non è finita in tragedia solo perché la scacciacani che gli è stata puntata contro si sarebbe all’improvviso inceppata. Un trentasettenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio con una ferita lacero-contusa alla testa e un’altra al braccio. I medici hanno dovuto applicargli 40 punti di sutura. L’uomo è stato aggredito ieri notte nel centro storico di Agrigento, pare da un immigrato. Sul caso hanno già avviato le indagini i poliziotti della squadra Mobile e della sezione Volanti della Questura.

I due avrebbero avuto un litigio per motivi sconosciuti. All’improvviso sarebbe saltata fuori la scacciacani. L’aggressore avrebbe provato a sparare, due o tre volte, ma la pistola si è inceppata, e a qual punto l’avrebbe utilizzata per colpire, con il calcio, il trentasettenne alla testa. Quest’ultimo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e con un’ambulanza trasferito al presidio ospedaliero di contrada Consolida. Da lì a poco è iniziata una vera e propria “caccia” all’uomo per identificare e risalire all’autore del violento pestaggio.

