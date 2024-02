Grazie al risultato conquistato nella seconda prova nazionale dedicata alla categoria Cadetti, la giovane sciabolatrice saccense Maria Vittoria Rossi si qualifica per il Campionato italiano di categoria che si disputerà a Genova dal 24 al 26 maggio.

La rappresentante dell’associazione Discobolo ha dato seguito alla brillante prova di Salsomaggiore dello scorso ottobre, piazzandosi così nell’elite della sciabola femminile italiana.

“Sono abbastanza soddisfatto del risultato, considerando che Maria Vittoria Rossi era a corto di preparazione dopo quasi un mese di stop – dice il tecnico Giuseppe Simone Vullo – c’è ancora spazio per migliorarsi in vista della finale nazionale”.

Per l’altra sciabolatrice saccense in pedana, Aida Pia Figlioli, ancora una gara, la terza prova del 10 maggio a Riccione, per poter centrare la qualificazione, “Anche Aida – dice ancora Simone Vullo – è una cadetta di secondo anno e con il lavoro può fare sempre meglio”.

Prossimo appuntamento il 17 – 18 Febbraio nella gara Assoluti di qualificazione zonale con gli atleti Sofia Figlioli, Tommaso e Maria Vittoria Rossi.