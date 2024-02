I carabinieri della Stazione di Burgio hanno arrestato un artigiano 49enne, che deve scontare la pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione e pagare quasi 32mila euro di ammenda, perché riconosciuto colpevole di abuso edilizio ed urbanistico. Reato che è stato accertato, proprio dai militari dell’Arma, nel maggio del 2015 a Burgio.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di pena emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Il 49enne sconterà la condanna in regime di detenzione domiciliare. Si tratta del secondo arresto a Burgio, per lo stesso reato, nel giro di pochissimi giorni.