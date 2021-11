La Rocca Ruvolo: “Hospice a Sciacca, passo avanti per miglioramento offerta sanitaria”

“Dopo tutte le sollecitazioni fatte per il miglioramento dell’offerta sanitaria a Sciacca, apprendo con soddisfazione che il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia ha avviato gli atti propedeutici necessari per l’attivazione dell’Hospice”. Lo scrive in una nota la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo che continua: “L’apertura di un ambulatorio di cure palliative all’ospedale Giovanni Paolo II garantirà un miglioramento dei servizi nel Distretto sanitario di Sciacca e contribuirà a ridurre gli accessi al Pronto soccorso, dove si spera al più presto possa arrivare altro personale medico e sanitario”.