La rissa nella struttura di accoglienza, salgono a 4 i minori denunciati

Salgono a quattro i minori denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, per la rissa scoppiata tra appartenenti ad etnie diverse, all’interno di una comunità per minori extracomunitari dalle parti del Villaggio Mosè.

Le indagini dei poliziotti della sezione Volanti hanno permesso di identificare un quarto ragazzo protagonista del parapiglia. Indagini che proseguono per risalire a tutti gli altri partecipanti.

Se le sono date di santa ragione per la fila da rispettare alla mensa.