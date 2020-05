Altre 4 persone di Agrigento, che lavorano e studiano al Nord Italia, sono tornati in città e hanno chiamato gli agenti della polizia Locale per autodenunciarsi.

Si sono messi in quarantena nelle rispettive abitazioni. Anche in questi ultimi casi si tratta di un grande atto di responsabilità da parte di cittadini, di ritorno dalle regioni del Nord, per ricongiungersi con le loro famiglie.

Sale a settanta il numero dei cittadini rientrati ad Agrigento dopo l’inizio dell’a “fase2”.