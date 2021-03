La rissa nel centro di Favara, tornano liberi i quattro arrestati

Tornano liberi i quattro favaresi partecipanti alla rissa avvenuta, l’altra sera, in via Foscolo, nel centro di Favara. Il pubblico ministero Emiliana Busto ha firmato il verbale di liberazione immediata per Gerlando Castellana e Giovanni Pullara (difesi dall’avvocato Ninni Giardina), non chiedendo nemmeno la convalida dell’arresto.

Per i fratelli Mario e Fabrizio Rizzo, difesi dall’avvocato Calogero Lo Giudice, la direttissima si terrà lunedì prossimo, con il rito abbreviato.

Nel corso dell’udienza Fabrizio Rizzo si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre Mario Rizzo, ha chiesto scusa ai carabinieri. Il Gip del Tribunale di Agrigento, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma, per entrambi, tre volte a settimana.