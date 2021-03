A Naro arrivano i parcheggi “rosa”

Il Sindaco di Naro,Maria Grazia Brandara, nella giornata dell’8 marzo, in occasione della festa della donna, ha dato incarico agli uffici di predisporre il necessario per l’istituzione dei “parcheggi rosa”. Aree che saranno destinate esclusivamente alle donne in gravidanza o con figli d’età inferiore ad un anno.”È una scelta di grande civiltà che auspico -dice- possa un giorno diventare obbligo con la previsione nel Codice della Strada, in modo che la determinazione del parcheggio rosa si trasformi da cortesia in dovere verso le gestanti”