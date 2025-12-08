La polizia ha denunciato un trentenne e un quindicenne originari della Tunisia per la rissa a colpi di spranga scoppiata negli scorsi giorni nel piazzale di un supermercato di Villaggio Mosè, precisamente a pochi passi da una comunità che ospita immigrati. Devono rispondere dell’ipotesi di reato di lesioni personali. Alla base della zuffa ci sarebbero motivi di convivenza. Alcuni rumori avrebbero innescato la miccia. Gli agenti hanno anche sequestrato uno spray al peperoncino.

