In giro con sette coltelli, di cui quattro a serramanico, uno da macellaio e due da cucina, due forbici del tipo cesoia e due taglierini. A finire nei guai un ventenne di Palma di Montechiaro, in “trasferta” per motivi sconosciuti a Licata. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, poiché ritenuto responsabile di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il controllo è scattato l’altra sera dalle parti di Corso Brasile. I carabinieri della Compagnia di Licata, hanno rinvenuto, e sequestrato, l’ingente quantitativo di armi e oggetti da taglio. I militari hanno avviato le indagini per far piena luce sui reali motivi del possesso di quel materiale in mano al ragazzo.

