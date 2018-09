“Attacco politico”: Botta e risposta tra Catalano e Palermo

A seguito dell’allontanamento di una consigliera comunale della Lega, Nuccia Palermo, da parte del Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Daniela Catalano, quest’ultima ha così ribattuto alle dichiarazioni della Palermo: “Non saprei da quale punto della fantasiosa nota della Consigliera Palermo dovrei iniziare quella che non vuole essere una replica, ma un chiarimento. Non una replica perché il tenore delle affermazioni è talmente scollegato dalla realtà dei fatti da essere una evidente provocazione volta a creare un dualismo politico dal quale la collega cerca, da anni, di trarre visibilità distraendosi dai seri temi che la Città si aspetta vengano affrontati e, magari, risolti. Il mio – dice – è un chiarimento che i cittadini, miei elettori e non, necessitano, perché si sappia come si agisce in Aula Sollano, a tutela di tutto il Consiglio che mi onoro di presiedere.

Nessun ostacolo a nessun partito, compresa la Lega, rappresentata “in persona personalmente” dalla Collega Palermo, che per esaltare il recente approdo politico all’anzidetta LEGA(NORD, fino a pochi mesi fa), dopo la militanza in Grande Sud e Sicilia Futura, ritiene doveroso tornare al tormentone degli attacchi quotidiani al Ministro Alfano (e/o a chi a lui vicina), assolutamente ingiusti e faziosi prima, certamente fuori luogo e non più oggetto di discussione oggi.

Sorvolando quindi sulla scelta dei temi su cui ognuno di noi sceglie di impostare la propria attività politica, torniamo alla Legge ed alla Verità dei fatti: I lavori del Consiglio sono aperti al pubblico, la cittadinanza può assistervi accomodandosi nelle sedute a tal uopo posizionate in aula; per chi fosse impossibilitato ad assistervi fisicamente è prevista la ripresa integrale dei lavori pubblicati 5 minuti dopo la chiusura degli stessi sul sito del Comune di Agrigento; ogni sillaba pronunciata in consiglio viene trascritta dagli addetti al servizio stenotipia diventando parte integrante delle delibere consiliari pubblicate sul sito dell’Ente.

Non si capisce, dunque, a quale negata trasparenza OSI alludere la collega, che, tornando ai fatti di lunedì scorso, è stata allontanata poiché, richiamata al rispetto del regolamento Comunale, continuava, nonostante il pacato invito, ad effettuare riprese non autorizzate destinate alla pubblicazione autonoma ed incontrollata soggetta anche a commenti di possibili fake profile a danno di tutti i presenti in Aula.

Ebbene, alla richiesta rivolta alla consigliera Palermo di attenersi a norme e regole, la stessa, impossibilitata a fare la propria diretta Facebook (di cui la città, ritiene, abbia disperato bisogno), ha ritenuto bene di reagire con urla,strali e turbando l’ordine della seduta.

L’allontanamento, dopo vani e ripetuti tentativi tesi ad ottenere dalla consigliera il rispetto delle Leggi vigenti in Aula ed un comportamento consono al ruolo, era, in ogni caso, limitato alla trattazione dell’argomento, essendo consentito il rientro per il Voto sul finanziamento di circa due milioni di euro a cui la collega Palermo si è volontariamente sottratta.

Non entro nel merito dell’espressione ‘”vecchia sinistra” che non reputo assolutamente offensivo, seppur non esattamente coincidente con il mio noto excursus politico, ma sono pronta a dichiararmi appartenente alla vecchia o alla nuova sinistra o a qualsivoglia altro partito,movimento o corrente, in cui rispetto della vita umana, rispetto delle Leggi e rispetto delle Istituzioni siano considerati irrinunciabili. Perché la politica muta, certi valori, no.”

Controreplica alla Catalano. Nuccia Palermo: Nei fatti l’aula l’ha disconosciuta mentre la città le indennizza 3666 euro, li molli:

“Tre giorni di meditazione, dopo il grave episodio, ed arriva finalmente la risposta scomposta della Catalano autotrice dell’allontamento. “

Rapida la controreplica dell’esponente leghista, Nuccia Palermo.

“Catalano – scrive nella nota la Palermo – il suo vero problema è che lei forse ancora non si è resa conto di non essere il settimo Assessore del Sindaco Firetto ma il Presidente del Consiglio Comunale per la cui carica evidentemente serviva molta più esperienza rispetto alla sua. Visti, ovviamente, i pessimi risultati.“

“Sarò sintetica, sottolineando che il mio è un attacco politico e non personale, cercherò di descrivere il suo percorso politico e amministrativo fallimentare nella carica che ricopre. “

“Il ruolo del Presidente in teoria dovrebbe ispirarsi a criteri di imparzialità e di valorizzazione delle prerogative dei consiglieri comunali diventandone punto di riferimento e di tutela. Lei, invece, lo ha stravolto portandolo allo scollamento totale tra la sua figura istituzionale ed il consiglio tutto. E a testimoniare ciò, i vari scontri con molti consiglieri di più schieramenti che l’hanno vista protagonista.”

“In sintesi, è un anno che i capigruppo le disconoscono il ruolo e non partecipano alle conferenza capigruppo da lei convocate; Sono tre anni che viola sistematicamente il nostro Regolamento Comunale che tanto cita, quando vuole buttare fuori un consigliere comunale, non rispettandone l’art. 30 che Le impone di relazionale trimestralmente al Consiglio sulle Interrogazioni scritte fatte all’amministrazione (relazione mai fatta); Non ha mai segnalato all’Assessorato Regionale EE.LL le eventuali inadempienze, sulle interrogazioni, della Giunta Firetto; Non ha mai stigmatizzato le innumerevoli assenze in consiglio sia degli assessori che del Sindaco; Ha poco vigilato, cerco di essere magnanima, sul buon funzionamento delle commissioni consiliari che forse dimentica essere suo compito. Talmente dimentica ciò, che durante la seduta di Consiglio Comunale del 10 settembre cerca di stoppare la segnalazione, fatta al microfono dalla collega Carlisi, di un eventuale abuso commesso dalla VI commissione permanente; Anche il disordine in aula è una dimostrazione di non riconoscimento della sua figura da parte dell’intera aula, ed infine, il caos durante la seduta dell’11 settembre dove lei dapprima cerca di stoppare il collega Gibilaro, in merito alle somme compensative Anas, ed infine dinnanzi alle dichiarazioni dello stesso di rivolgersi ad enti ed uffici preposti al controllo il suo ennesimo rinvio dei lavori in fase, tra l’altro di dichiarazione di voto; Ed infine, visto che sono affezionata alla tematica, si ostina a vietare la ripresa della propria immagine pubblica ad un consigliere comunale utilizzandola come scusa per buttarlo fuori dall’aula modificando di fatto i numeri della stessa seduta”.