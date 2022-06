La relazione della Dia presentata ai cittadini: iniziativa di “Immagina”

Un’occasione per mettere i cittadini a conoscenza del fenomeno mafioso e combattere la malavita. Con questo obiettivo, all’ex collegio dei Filippini di Agrigento, lunedì pomeriggio scorso, 13 giugno, “Immagina” ha voluto organizzare un incontro in occasione della pubblicazione della relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. “La lotta al fenomeno mafioso nella provincia di Agrigento. Analisi, strumenti, proposte di istituzioni e società civile”: questo il titolo dell’appuntamento. “Un territorio che combatte a testa alta- ha detto il deputato nazionale agrigentino, Michele Sodano-. C’è tutta una generazione di giovani e meno giovani che sogna per Agrigento un futuro onesto”. Particolare attenzione alle mafie economiche, così come ha sottolineato il capo della Dia di Agrigento, Roberto Cilona: “Poniamo l’attenzione – afferma- anche al contrasto agli aspetti di natura identitaria rispetto a quella che è la più potente mafia sul territorio italiano”. Antonio Catania, Presidente dell’associazione “A Testa Alta”, è intervenuto a proposito di ruoli e responsabilità della società civile, anticorruzione dal basso e monitoraggio dei beni confiscati in provincia di Agrigento.