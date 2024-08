Dalla Regione Sicilia sono in arrivo risorse finanziarie a favore dell’Arancia di Ribera D.O.P., il tutto grazie ad uno stanziamento di 160 milioni di euro autorizzato di recente dall’Assemblea Regionale Siciliana (Ars). Il provvedimento del capogruppo della Democrazia Cristiana, On. Carmelo Pace, ha consentito di individuare anche il Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera D.O.P. come destinatario di risorse. Questi fondi monetari saranno impiegati per la pubblicizzazione e valorizzazione del pregiato agrume.

Salvatore Daino, il Presidente del Consorzio, ha mostrato gratificazione per l’impegno dell’On. Pace, lodando l’attenzione rivolta al territorio e ai produttori dell’Arancia di Ribera D.O.P., un’eccellenza tra le produzioni locali.

Come sottolineato dal Presidente Daino, per il secondo anno di seguito il Consorzio ha avuto la possibilità di acquisire risorse finanziarie dalla Regione Sicilia a beneficio della loro attività produttiva. Queste erogazioni hanno potenziato la distribuzione e il gradimento del prodotto da parte di un numero crescente di consumatori, recando beneficio e vantaggio tanto al territorio quanto a tutti gli operatori della filiera.

Inoltre, è previsto anche lo stanziamento di fondi per contrastare la siccità, tra cui 10 milioni di euro allocati all’esonero dal pagamento del canone idrico. Un provvedimento che, di certo, è sinonimo di sollievo per gli agricoltori che stanno contrastando massicce perdite economiche.