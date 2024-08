Agrigento è stata teatro di un grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 1, nel tratto che collega Fondacazzo a Borsellino, alla periferia della città. Coinvolti nello scontro sono stati una Fiat Bravo e un furgone Fiat.

I due conducenti, che viaggiavano da soli, hanno subito diversi traumi a causa dell’impatto. Entrambi sono stati prontamente soccorsi dalle squadre di emergenza e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per ricevere le cure necessarie. Al momento, non si hanno informazioni precise sulla gravità delle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti per mettere in sicurezza l’area e assistere nelle operazioni di soccorso. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale di Agrigento hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

Secondo le prime ipotesi, sembra che il sinistro possa essere stato causato da manovre azzardate e imprudenza alla guida, anche se le indagini sono ancora in corso per accertare le responsabilità dell’incidente.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti, provocando disagi alla circolazione. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi fino a nuovo avviso.

Questo incidente solleva ancora una volta la questione della sicurezza stradale lungo le arterie di collegamento alla periferia di Agrigento, richiamando l’attenzione sulla necessità di adottare misure più stringenti per prevenire ulteriori incidenti.