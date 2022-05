La reazione di Minardo e Tardino all’appello lanciato dal Sindaco di Realmonte Lattuca

“Il grido di allarme, o meglio, il richiamo di attenzione dell’Avv. Sabrina Lattuca, sindaco del piccolo comune di Realmonte, noto a tutti soprattutto per la Scala dei Turchi, non può e non deve lasciarci indifferenti”. Sono le parole del commissario regionale di “Prima l’Italia” On. Nino Minardo e del commissario provinciale di Agrigento On. Annalisa Tardino, in risposta all’appello lanciato ieri dal sindaco Lattuca agli amministratori locali, regionali e nazionali. “Ci riporta alle esigenze del vivere quotidiano – spiegano i due deputati – che spesso oggi tra pandemia e venti di guerra rischiano di essere dimenticate. Il fatto, poi, che il messaggio sia di contesto, “Insieme Scaleremo il futuro”, e non di un singolo, lo rende ancora più pungente e non derogabile. Siamo pronti ad accogliere il suggerimento in maniera concreta e ringraziamo anche la Comunità che lo ha generato. Così come chiediamo che le verifiche sulle ‘promesse che non rimangano tali’ vengano effettuate con una vigilanza in prima persona.E’ questa l’idea che ha fatto nascere “Prima l’Italia” imponendola in un contesto nazionale e siamo felici che ciò che è nato come una sfida inizia a diventare realtà, grazie anche al pungolo di tanti amministratori locali, come quello odierno di Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte, e del suo “Insieme Scaleremo il futuro”. Siamo pronti – concludono Minardo e Tardino – ad accogliere le idee delle rappresentanze, dei territori portatori di progetti e di impegni da assumere e fare assumere per il collettivo e non per il singolo”.