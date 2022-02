La Questura di Agrigento l’ex questore morto torturato

Oggi ricorre l’anniversario della morte dell’ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto per gli stenti e le torture nel campo di Dachau il 10 febbraio 1945, pochi mesi prima della liberazione dell’Europa dal nazifascismo. L’eroico Funzionario, sin dal 1938, prima presso l’Ufficio Immigrazione e successivamente in qualità di Questore reggente di Fiume, con una frenetica attività burocratica al fine di rendere difficoltosa l’identificazione, riuscì a salvare dalla deportazione oltre 5000 ebrei, italiani, dalmati e della Venezia Giulia, in fuga dai paesi occupati dai nazisti, sottraendoli a morte certa nei campi di sterminio.

Il suo impegno durò incessante fino al 13 settembre 1944, data in cui venne scoperto, arrestato rinchiuso nel carcere di Trieste, condannato a morte e deportato nel campo di sterminio dove morì. Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, per onorarne la memoria, ha organizzato una breve cerimonia che si è svolta, questa mattina, nel piazzale della caserma della Polizia di Stato “Domenico Anghelone”.

Alla presenza del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, di una rappresentanza della Polizia di Stato, delle organizzazioni sindacali di Polizia e Civili, dei Rappresentanti Anps e del cappellano, il Questore ha deposto un omaggio floreale presso la targa commemorativa posizionata ai piedi di un albero di ulivo piantumato lo scorso anno in quel luogo in onore del valoroso commissario.